Preis für Opec-Öl deutlich gefallen

Nach bald 2 Jahren fällt mir ein "wow" schwer. Und was für ein Typ er ist, war auch vorher bekannt.





Wichtig ist, dass man in den USA versteht, wer ihn maßgeblich ins Amt gehievt hat: Die "Tech Bros", insbesondere die Social Media-Giganten, teils direkt durch große Wahlkampfspenden, teils durch das Bereitstellen der algorithmischen Verdummungsmaschinen (aka Social Media), ohne die ein Trump kaum denkbar gewesen wäre, und als Haupt-Strippenzieher im Hintergrund Peter Thiel, der Ziehvater von JD Vance.





Trump ist eigentlich nur das offensichtlichste Symptom.