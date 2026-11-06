Nynomic AG (von Montega AG): 30,00 EUR
Original-Research
- Q3-Umsatz wächst um 21,5 Prozent zum Vorjahr
- Q3-EBIT-Marge steigt auf starke 11,2 Prozent
- Auftragsbestand steigt auf 77,3 Mio. Euro
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Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG
06.11.2026 / 10:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG
Unternehmen: Nynomic AG
ISIN: DE000A0MSN11
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: 30,00 EUR
seit: 06.11.2026
Kursziel: Kaufen
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Nicklas Frers
Wachstumsdynamik beschleunigt sich in Q3 weiter - obere Spanne der Guidance im Visier
Nynomic hat am Donnerstag vorläufige Kennzahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht. Die Zahlen belegen eine eindrucksvolle Fortsetzung des operativen Turnarounds. Neben einer erneut
beschleunigten Top-Line-Dynamik im dritten Quartal unterstreichen insbesondere der massive Anstieg des Auftragsbestands sowie ein starker Ergebnissprung die operative Skalierbarkeit.
[Tabelle]
achstumsbeschleunigung in Q3 und starker operativer Hebel: Der Konzernumsatz kletterte in den ersten neun Monaten um 16,2% yoy auf 75,4 Mio. EUR. Daraus errechnet sich für das isolierte Q3/2026 ein Umsatz von rund 27,7 Mio. EUR (+21,5% yoy), nach einem Wachstum von +8,3% in Q1 und +18,2% in Q2. Wesentliche Wachstumstreiber bleiben die hohe Nachfrage im Segment Clean Tech, getrieben von Halbleiteranwendungen sowie der Gasmesstechnik für KI-Energieinfrastruktur. Auf der Ergebnisseite entfaltet das Effizienzprogramm NyFIT in Kombination mit dem dynamischen Umsatzwachstum seine volle Wirkung. Das 9M-EBIT stieg auf 4,9 Mio. EUR (EBIT-Marge: 6,5%). Im dritten Quartal lag die implizite EBIT-Marge bereits bei 11,2% (Q3- EBIT: ca. 3,1 Mio. EUR), was den Zielpfad in Richtung der mittelfristigen 15%-Marke unterstreicht. Unseres Erachtens dürfte dabei im kommenden Jahr eine zweistellige EBIT-Marge die nächste logische Konseqzuenz sein.
Auftragsbestand auf hohem Niveau (Book-to-Bill 1,5x in Q3): Der Auftragsbestand kletterte per 30.09.2026 auf 77,3 Mio. EUR (+59% yoy vs. 48,5 Mio. EUR; +21,7% qoq vs. 63,5 Mio. EUR). Daraus errechnet sich für das dritte Quartal ein Auftragseingang von ca. 41,5 Mio. EUR, was einer gestiegenen Book-to-Bill-Ratio von 1,5x entspricht (Q2: 1,3x). Dieser anhaltend hohe Auftragsvorlauf sichert die Visibilität für das Schlussquartal sowie das Geschäftsjahr 2027 deutlich ab.
Vorstand peilt oberes Ende der Guidance an: Der Vorstand hat die Ganzjahresprognose 2026 (Umsatz: 100,0 bis 105,0 Mio. EUR; EBIT-Marge: 6,0 bis 8,0%) grundsätzlich bestätigt, hält die Zielerreichung vor dem Hintergrund der aktuellen Dynamik nun jedoch explizit am oberen Ende beider Korridore für gut erreichbar. Wir sehen unsere Schätzungen (Umsatz 107,9 Mio. EUR; EBIT-Marge 7,9%) damit vollumfänglich bestätigt. Insbesondere in der Top-Line ist das Übertreffen der Guidance mit Blick auf die aktuelle Run-Rate und einem saisonal bedingt starken Q4 u.E. wahrsscheinlich.
Fazit: Nynomic hat im dritten Quartal geliefert und bewiesen, dass der Margenhebel bei anziehender Auslastung voll greift. Angesichts des Rekord-Auftragsbestands und der zweistelligen Q3-EBIT-Marge sehen wir das Unternehmen bestens positioniert für ein starkes Jahresendspurt-Quartal. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 30,00 EUR.
+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de
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Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und
institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und
Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren
Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich
auf der anderen Seite.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
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2429982 06.11.2026 CET/CEST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nynomic Aktie
Die Nynomic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,19 % und einem Kurs von 22,40 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nynomic Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Analyst:
Kursziel: 75,4 Euro
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Nynomic AG: Großauftrag im Bereich Gasmesstechnik beschleunigt Wachstum im Segment Clean Tech
Wedel (Holst.), 01.09.2026
Die m-u-t GmbH, eine Tochtergesellschaft der Nynomic AG, hat von einem langjährigen Bestandskunden aus dem Marktumfeld der Energieversorgung einen bedeutenden Auftrag im oberen einstelligen Millionenbereich erhalten. Das Auftragsvolumen im Bereich der Gasmesstechnik ist dem Segment Clean Tech der Nynomic AG zuzuordnen und unterstreicht die seit Jahresbeginn spürbare Belebung der Nachfrage sowie die allgemeine positive Wachstumsdynamik. Zugleich bestätigt der Auftrag die starke Marktposition und das Vertrauen etablierter Kunden in das zukunftsweisende Technologieportfolio der Nynomic Gruppe.
In der Kundenapplikation kommen innovative Lösungen der Nynomic Gruppe zum Einsatz, die dazu beitragen, Effizienz und Präzision hochgenauer Gasanalyse weiter zu steigern und anspruchsvolle industrielle Messprozesse nachhaltig zu optimieren. Angesichts des weltweit wachsenden Energiebedarfs und zunehmender Anforderungen an eine effiziente Nutzung verfügbarer Ressourcen gewinnt intelligente und hochpräzise Messtechnik weiter an Bedeutung. Zusätzliche Wachstumsimpulse entstehen dabei insbesondere durch den dynamisch steigenden Energiebedarf neuer Infrastrukturen, etwa von KI-Rechenzentren, sowie durch den weiteren Ausbau und die Transformation der Energieversorgung. Vor diesem Hintergrund erwartet die Gesellschaft für den Bereich der Gasmesstechnik mittel- bis langfristig eine stabile und nachhaltige Wachstumsentwicklung.
KI Befragung zur Entwicklung Nynomic
Die Beteiligungen der Nynomic AG entwickeln sich im Jahr 2026 durch gezielte Vollintegrationen und eine operative Erholung sehr dynamisch, nachdem das Vorjahr von Restrukturierungen geprägt war. Das Unternehmen verfolgt eine konsequente Buy-and-Build-Strategie, um als Komplettanbieter für optische Messtechnik zu wachsen.
Die wichtigsten Kernentwicklungen der Beteiligungen und Tochtergesellschaften im Überblick:
100%-Vollintegrationen als strategisches Ziel
- Image Engineering GmbH & Co. KG: Im Mai 2026 hat Nynomic die geplante Call-Option ausgeübt und die restlichen 49 % der Anteile übernommen. Damit gehört das Unternehmen für Bildqualitätsmessung rückwirkend zum 1. Januar 2026 vollständig zum Konzern. Nynomic setzt damit das Ziel um, alle direkten Tochtergesellschaften zu 100 % zu halten.
- art photonics GmbH: Die Ende 2023 übernommene Berliner Beteiligung für Spezialfasern (Infrarot-Technologie) wurde erfolgreich als 13. Säule tief in die Nynomic-Gruppe integriert, um erhebliche Synergien in der industriellen Prozesskontrolle zu heben.
Die „Beteiligungsperle“ LayTec
- LayTec AG: Diese Beteiligung gilt im Markt als wesentlicher Wachstums- und Phantasietreiber für die Aktie. LayTec entwickelt hochprofitable Messgeräte für die Halbleiterproduktion und Photovoltaik. In Finanzkreisen und Analystenstudien wird spekuliert, dass allein der Wert dieser "Perle" durch die hohe Profitabilität im Halbleitersektor einen massiven Teil des gesamten Nynomic-Börsenwerts rechtfertigt.
Weitere technologische Säulen
- Sensortherm GmbH: Die Spezialisten für berührungslose Infrarot-Temperaturmessung (Pyrometertechnik) erweitern die technologische Plattform stabil und verzahnen sich immer enger mit den anderen Konzernmarken.
- LemnaTec GmbH: Diese Beteiligung besetzt die Nische der digitalen Pflanzenphänotypisierung und Sensorautomatisierung. Sie profitiert langfristig vom Megatrend der digitalisierten und nachhaltigen Landwirtschaft.
Operative Gesamtentwicklung des Portfolios
Nachdem das Jahr 2025 ein schwieriges Übergangsjahr mit dem Restrukturierungsprogramm NyFit2025 war, greifen die Effizienzmaßnahmen bei den Töchtern seit Beginn des Jahres 2026 voll.
- Umsatz- und Ergebniswende: Im ersten Quartal 2026 kletterte der Konzernumsatz um 8 % auf 22,3 Mio. Euro. Das operative EBIT drehte im Portfolio wieder ins Positive.
- Rekord-Auftragsbestand: Der gemeinsame Auftragsbestand aller Beteiligungen sprang zum Frühjahr 2026 um rund 23 % auf 55,6 Mio. Euro. Das signalisiert eine deutliche Nachfrageerholung in den Endmärkten wie der Halbleiter- und Pharmaindustrie.
- US-Vertriebsgesellschaft: Die neu gegründete Vertriebstochter für den nordamerikanischen Markt nimmt Fahrt auf, um die Produkte aller europäischen Nynomic-Beteiligungen zentralisiert in den USA zu skalieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Nynomic konsolidiert sein bestehendes Portfolio hin zu reinen 100-Prozent-Töchtern, beendet die interne Restrukturierung und führt die Beteiligungen durch die Erholung im Tech-Sektor zurück auf einen profitablen Wachstumskurs.