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    Nynomic AG (von Montega AG): 30,00 EUR

    Original-Research

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    Für Sie zusammengefasst
    • Q3-Umsatz wächst um 21,5 Prozent zum Vorjahr
    • Q3-EBIT-Marge steigt auf starke 11,2 Prozent
    • Auftragsbestand steigt auf 77,3 Mio. Euro
    Original-Research - Nynomic AG (von Montega AG): 30,00 EUR
    Foto: Arne Dedert - DPA

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    Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

    06.11.2026 / 10:45 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
    Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

    Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

    Unternehmen: Nynomic AG
    ISIN: DE000A0MSN11

    Anlass der Studie: Update
    Empfehlung: 30,00 EUR
    seit: 06.11.2026
    Kursziel: Kaufen
    Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
    Letzte Ratingänderung: -
    Analyst: Nicklas Frers

    Wachstumsdynamik beschleunigt sich in Q3 weiter - obere Spanne der Guidance im Visier

    Nynomic hat am Donnerstag vorläufige Kennzahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht. Die Zahlen belegen eine eindrucksvolle Fortsetzung des operativen Turnarounds. Neben einer erneut beschleunigten Top-Line-Dynamik im dritten Quartal unterstreichen insbesondere der massive Anstieg des Auftragsbestands sowie ein starker Ergebnissprung die operative Skalierbarkeit.

    [Tabelle]

    achstumsbeschleunigung in Q3 und starker operativer Hebel: Der Konzernumsatz kletterte in den ersten neun Monaten um 16,2% yoy auf 75,4 Mio. EUR. Daraus errechnet sich für das isolierte Q3/2026 ein Umsatz von rund 27,7 Mio. EUR (+21,5% yoy), nach einem Wachstum von +8,3% in Q1 und +18,2% in Q2. Wesentliche Wachstumstreiber bleiben die hohe Nachfrage im Segment Clean Tech, getrieben von Halbleiteranwendungen sowie der Gasmesstechnik für KI-Energieinfrastruktur. Auf der Ergebnisseite entfaltet das Effizienzprogramm NyFIT in Kombination mit dem dynamischen Umsatzwachstum seine volle Wirkung. Das 9M-EBIT stieg auf 4,9 Mio. EUR (EBIT-Marge: 6,5%). Im dritten Quartal lag die implizite EBIT-Marge bereits bei 11,2% (Q3- EBIT: ca. 3,1 Mio. EUR), was den Zielpfad in Richtung der mittelfristigen 15%-Marke unterstreicht. Unseres Erachtens dürfte dabei im kommenden Jahr eine zweistellige EBIT-Marge die nächste logische Konseqzuenz sein.

    Auftragsbestand auf hohem Niveau (Book-to-Bill 1,5x in Q3): Der Auftragsbestand kletterte per 30.09.2026 auf 77,3 Mio. EUR (+59% yoy vs. 48,5 Mio. EUR; +21,7% qoq vs. 63,5 Mio. EUR). Daraus errechnet sich für das dritte Quartal ein Auftragseingang von ca. 41,5 Mio. EUR, was einer gestiegenen Book-to-Bill-Ratio von 1,5x entspricht (Q2: 1,3x). Dieser anhaltend hohe Auftragsvorlauf sichert die Visibilität für das Schlussquartal sowie das Geschäftsjahr 2027 deutlich ab.

    Vorstand peilt oberes Ende der Guidance an: Der Vorstand hat die Ganzjahresprognose 2026 (Umsatz: 100,0 bis 105,0 Mio. EUR; EBIT-Marge: 6,0 bis 8,0%) grundsätzlich bestätigt, hält die Zielerreichung vor dem Hintergrund der aktuellen Dynamik nun jedoch explizit am oberen Ende beider Korridore für gut erreichbar. Wir sehen unsere Schätzungen (Umsatz 107,9 Mio. EUR; EBIT-Marge 7,9%) damit vollumfänglich bestätigt. Insbesondere in der Top-Line ist das Übertreffen der Guidance mit Blick auf die aktuelle Run-Rate und einem saisonal bedingt starken Q4 u.E. wahrsscheinlich.

    Fazit: Nynomic hat im dritten Quartal geliefert und bewiesen, dass der Margenhebel bei anziehender Auslastung voll greift. Angesichts des Rekord-Auftragsbestands und der zweistelligen Q3-EBIT-Marge sehen wir das Unternehmen bestens positioniert für ein starkes Jahresendspurt-Quartal. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 30,00 EUR.

    +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

    Über Montega:

    Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
    https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8d2738bdd4badd04f703480348ba06a1

    Kontakt für Rückfragen:
    Montega AG - Equity Research
    Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
    Web: www.montega.de
    E-Mail: info@montega.de
    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Originalinhalt anzeigen:
    https://eqs-news.com/?origin_id=14bbe0c0-d9c5-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

    2429982 06.11.2026 CET/CEST

    °

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nynomic Aktie

    Die Nynomic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,19 % und einem Kurs von 22,40 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nynomic Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.


    Rating: 30
    Analyst:
    Kursziel: 75,4 Euro



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    Community Beiträge zu Nynomic - A0MSN1 - DE000A0MSN11

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    Verfasst von dpa-AFX
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