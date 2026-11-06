JEFFERIES stuft LVMH auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 415 Euro auf "Hold" belassen. Die jüngste Erholung der Aktien des Luxuskonzerns spiegele eine zunehmende Übereinstimmung der Marktteilnehmer mit der Bewertung wider, schrieb James Grzinic in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Man habe die Schätzungen für 2027 allerdings nach unten korrigiert und liege dabei unter den Konsensprognosen. Hintergrund seien anhaltend ungünstige Rahmenbedingungen für die Nachfrage./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 407,9EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 415

Kursziel alt: 415

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 415,00 € , was einem Rückgang von +-0,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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