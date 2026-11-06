DZ BANK stuft RHEINMETALL AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rheinmetall von 1705 auf 1205 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Enttäuschung nach der jüngsten Gewinnwarnung resultiere aus temporären Verschiebungen, nicht aus strukturellen Änderungen, hob Holger Schmidt am Freitag hervor. Um die Unsicherheit zu reflektieren, reduzierte er seine Langfristannahmen für den Rüstungshersteller, sieht nach dem Kursru?cksetzer aber Aufholpotenzial hin zu seinem neuen fairen Wert für die Aktie./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 815,3EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 843,05 € , was eine Steigerung von +4,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer