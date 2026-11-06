DZ BANK stuft RHEINMETALL AG auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rheinmetall von 1705 auf 1205 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Enttäuschung nach der jüngsten Gewinnwarnung resultiere aus temporären Verschiebungen, nicht aus strukturellen Änderungen, hob Holger Schmidt am Freitag hervor. Um die Unsicherheit zu reflektieren, reduzierte er seine Langfristannahmen für den Rüstungshersteller, sieht nach dem Kursru?cksetzer aber Aufholpotenzial hin zu seinem neuen fairen Wert für die Aktie./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 815,3EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte