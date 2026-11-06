Volle Auftragsbücher, leere Versprechen? Airbus kämpft um sein Jahresziel
Airbus unter Druck
Airbus steht unter Druck: Trotz voller Auftragsbücher fehlen noch 249 Flugzeuge zum Jahresziel. Produktionsprobleme gefährden den geplanten Rekord.
- Airbus fehlen 249 Flugzeuge zum Jahresziel von 870
- Produktionsprobleme bremsen trotz hoher Nachfrage
- Umsatz und Gewinn steigen, Lager belasten Cashflow
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Für Airbus werden die letzten Wochen des Jahres zur Bewährungsprobe. Der europäische Flugzeugbauer hat im Oktober 74 Maschinen ausgeliefert und damit weniger als die 78 Flugzeuge im Vorjahresmonat. Analysten von Jefferies hatten mit 77 gerechnet. Damit wächst der Druck auf den Konzern, sein ehrgeiziges Jahresziel noch zu erreichen.
Seit Januar hat Airbus 621 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, ein Plus von 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch bis zum angepeilten Rekordwert von rund 870 Maschinen fehlen noch 249 Jets. Das bedeutet: Im November und Dezember müsste Airbus durchschnittlich fast 125 Flugzeuge pro Monat an seine Kunden übergeben. Bisher waren es im Schnitt lediglich 62.
Dabei ist die Nachfrage gewaltig. Allein im Oktober sammelte Airbus 202 neue Bruttobestellungen ein. Seit Jahresbeginn summieren sich die Aufträge auf 1.376 Flugzeuge. Nach 71 Stornierungen bleiben 1.305 Nettobestellungen. Ende September lag der gesamte Auftragsbestand bereits bei 9.310 Maschinen.
Das eigentliche Problem liegt in der Produktion. Triebwerksengpässe, Verzögerungen bei Zulieferern und Qualitätsmängel an einzelnen A321neo- und A330-Modellen bremsen den Konzern. Vorstandschef Guillaume Faury erklärte zuletzt allerdings, dass die Qualitätsprobleme inzwischen eingedämmt seien. Im Oktober konnten unter anderem 39 A321neo und vier A330 ausgeliefert werden.
Finanziell steht Airbus dennoch solide da. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um sieben Prozent auf 50,6 Milliarden Euro. Der Nettogewinn kletterte um 36 Prozent auf 3,59 Milliarden Euro. Allerdings belastet der Aufbau hoher Lagerbestände den Cashflow. Trotz der Schwierigkeiten hält das Management an seiner Prognose fest: Airbus erwartet 2026 einen bereinigten operativen Gewinn von rund 7,5 Milliarden Euro und einen Free Cashflow vor Kundenfinanzierungen von etwa 4,5 Milliarden Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 197,5EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.
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