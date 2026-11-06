Trump verspottet die Wahlsieger – und gibt ihnen die Schuld an euren Verlusten!

Dabei hat Trump steigende Aktienkurse jahrelang als Beweis für den Erfolg seiner Wirtschaftspolitik gefeiert. Jetzt, da die Börse einbricht und viele Amerikaner Verluste in ihren aktienbasierten Rentendepots verkraften müssen, weist er die Verantwortung zurück. In einem weiteren Beitrag erklärte er laut Bloomberg, der Markteinbruch sei auf den Wahlerfolg der Demokraten zurückzuführen. An seine Anhänger gerichtet fügte er hinzu, sie seien selbst schuld.

Donald Trump hat einen Schuldigen für die Milliardenverluste an der Wall Street gefunden: die Demokraten. Nach deren Wahlsieg bei den US-Zwischenwahlen macht der Präsident seine politischen Gegner für die Verluste in den Altersvorsorgedepots der Amerikaner verantwortlich. Auf Truth Social schrieb er: "Eure 401(k)-Renten sind daher gesunken. Denkt daran: Es waren nicht die Republikaner, es waren die 'Dumocrats'". Mit diesem Spottbegriff greift Trump ausgerechnet die Partei an, die seiner eigenen bei den Wahlen eine schwere Niederlage zugefügt hat.

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Der Zeitpunkt könnte für Trump kaum ungünstiger sein. Nach einer kurzen Erleichterungsrallye am Mittwoch erlebte die Wall Street am Donnerstag einen historischen Ausverkauf. Der Nasdaq 100 verlor 6,4 Prozent und damit rund 2,3 Billionen US-Dollar (rund 2 Billionen Euro) an Börsenwert – sein schlimmster Handelstag seit März 2020. Der S&P 500 büßte 4,4 Prozent ein, der Dow Jones 3,4 Prozent. Allein Nvidia verlor rund 450 Milliarden US-Dollar an Börsenwert.

Doch Trumps Schuldzuweisung greift zu kurz. Anleger fürchten, dass die Demokraten mit ihrer neuen Mehrheit in beiden Kongresskammern die KI-Branche stärker regulieren und insbesondere den Ausbau von Rechenzentren erschweren könnten. Gleichzeitig wachsen Zweifel, ob sich die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz für die Unternehmen jemals ausreichend auszahlen.

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Die Verluste trafen vor allem jene Technologiekonzerne, deren Kursgewinne Trump zuvor regelmäßig als Zeichen wirtschaftlicher Stärke angeführt hatte. Der amerikanische Halbleiterindex brach am Donnerstag um zwölf Prozent ein, Nvidia und weitere Chipriesen verloren jeweils mindestens neun Prozent.

Für Trump wird der Börseneinbruch damit auch politisch unangenehm. Seine Republikaner haben gerade beide Kongresskammern verloren, während die hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs bereits zu den Belastungen im Wahlkampf gehörten. Nun kommen Verluste bei der Altersvorsorge hinzu. Statt die Amerikaner zu beruhigen, liefert der Präsident eine neue Schuldzuweisung – und macht die Wahlsieger für einen Kurssturz verantwortlich, dessen Ursachen weit über den Ausgang der Wahl hinausreichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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