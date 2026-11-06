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    Halbleiterausrüster im Aufwind: AIXTRON gewinnt deutlich

    Rückenwind

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    AIXTRON steigt um 5,35 %, bleibt auf Monatssicht aber mit 22,70 % im Minus.

    Rückenwind - Halbleiterausrüster im Aufwind: AIXTRON gewinnt deutlich
    Foto: AIXTRON

    Die Aktien der Halbleiterausrüster legen deutlich zu: Applied Materials gewinnt 7,34 %, KLA Corporation klettert um 8,23 %. AIXTRON schließt sich der Branchenbewegung an und erholt sich nach dem kräftigen Kursrückgang am Donnerstag. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Anstieg gibt es zunächst nicht.

    AIXTRON Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 06.11.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten Verluste von -20,43 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -9,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AIXTRON eine positive Entwicklung von +75,43 % erlebt.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,34 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +8,23 %.

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,44 Mrd. € wert.

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    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,86 %
    1 Monat -22,70 %
    3 Monate -20,43 %
    1 Jahr +75,68 %
    Stand: 06.11.2026, 10:57 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste bei AIXTRON im Zuge des Tech-Abverkaufs und Sorgen um den KI-Boom. Diskutiert werden mögliche Kaufgelegenheiten um 30 Euro sowie Zweifel an optimistischen Analysteneinschätzungen. Dem stehen langfristige Wachstumschancen durch Photonik, GaN und SiC gegenüber. Der Ausbau der Indiumphosphid-Kapazitäten bei Coherent wird als positives Signal für die künftige Nachfrage angeführt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,64 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,72 %, über 10 Jahre bei 19,28 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AIXTRON

    +4,62 %
    -9,86 %
    -22,70 %
    -20,43 %
    +75,68 %
    +8,15 %
    +44,42 %
    +524,12 %
    +395,56 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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