Deutsche Rohstoff fällt den fünften Handelstag in Folge

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Rohstoff mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,87 % hinnehmen.

Die Verlustserie bei Deutsche Rohstoff dauert inzwischen fünf Handelstage. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Die großen Ölkonzerne zeigen ein uneinheitliches Kursbild: Während Equinor, ENI und TotalEnergies nachgeben, verzeichnen BP und Shell leichte Gewinne.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +55,58 % gewonnen.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 379,41 Mio. € wert.

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Deutsche-Rohstoff-Aktie auf 78 Euro trotz hoher Mittelzuflüsse und eines WTI-Preises von zuletzt knapp 92 USD. Diskutiert werden der Einfluss der Almonty-Beteiligung auf den Aktienkurs, die Aussagekraft niedriger KGVs sowie Chancen und Risiken der Ölpreisabsicherung. Hoher Profitabilität stehen Sorgen vor langfristig sinkenden Ölpreisen und entsprechend niedrigeren Margen gegenüber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Rohstoff eingestellt.

Die Aktie von Deutsche Rohstoff erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 31,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei 27,95 %, über 10 Jahre bei 15,14 %.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,12 % 1 Monat -8,54 % 3 Monate -8,87 % 1 Jahr +68,70 %

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Rohstoff

Stand: 06.11.2026, 10:58 Uhr

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. Equinor notiert im Minus, mit -2,03 %. ENI notiert im Minus, mit -0,74 %. Shell legt um +0,02 % zu TotalEnergies notiert im Minus, mit -0,67 %.

Deutsche Rohstoff Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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