Elon Musk gibt auf! Tesla opfert den Cybertruck für seine nächste große Wette

Es sollte das Auto werden, das die Pickup-Welt revolutioniert. Jetzt steht Elon Musks futuristischer Cybertruck offenbar vor dem Aus. Tesla will die Produktion des elektrischen Pickups in seiner Gigafactory in Texas Mitte 2027 auslaufen lassen. Das kündigte Musk am Freitag auf seiner Plattform X an. Die frei werdenden Kapazitäten sollen für die Produktion des autonomen Cybercab genutzt werden.

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Damit zeichnet sich das Ende eines der spektakulärsten und zugleich umstrittensten Tesla-Projekte ab. Noch ist allerdings offen, ob der Cybertruck vollständig eingestellt oder künftig an einem anderen Standort gebaut wird. Texas ist bislang der einzige bekannte Produktionsstandort.

Die Verkaufszahlen erklären den überraschenden Kurswechsel. Musk hatte einst einen jährlichen Absatz von 250.000 bis 500.000 Cybertrucks in Aussicht gestellt. Davon ist Tesla meilenweit entfernt. Laut Schätzungen von Cox Automotive wurden in den USA in den ersten neun Monaten 2026 gerade einmal 11.586 Fahrzeuge verkauft. Das entspricht einem Rückgang um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Seit dem Marktstart Ende 2023 kämpft der auffällige Edelstahl-Pickup mit schwacher Nachfrage, Qualitätsproblemen und zahlreichen Rückrufen. Dazu kommen wiederholte Preisänderungen. Außerhalb der USA erschweren regulatorische Hürden den Verkauf.

Für Musk ist der Rückzug gleichzeitig eine strategische Neuausrichtung. Statt auf teure Elektro-Pickups setzt Tesla zunehmend auf selbstfahrende Fahrzeuge und künstliche Intelligenz. Das Cybercab soll zum Herzstück eines weltweiten Robotaxi-Netzwerks werden. In Austin hat Tesla bereits einen kommerziellen Fahrdienst gestartet.

Doch auch dieses Geschäft ist mit erheblichen Risiken verbunden. Technische Herausforderungen, Sicherheitsvorschriften und die Frage nach der Wirtschaftlichkeit könnten den Ausbau bremsen.

An der Börse steht damit weit mehr auf dem Spiel als das Schicksal eines einzelnen Modells. Tesla verabschiedet sich zunehmend vom klassischen Autobauer und wettet auf eine Zukunft als KI- und Robotikunternehmen. Ob das Cybercab die enttäuschten Erwartungen an den Cybertruck vergessen machen kann, muss sich allerdings erst zeigen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 312,7EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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