Elon Musk gibt auf! Tesla opfert den Cybertruck für seine nächste große Wette
Cybertruck vor dem Aus
Tesla will die Cybertruck-Produktion in Texas 2027 einstellen. Nach schwachen Verkaufszahlen setzt Elon Musk künftig verstärkt auf autonome Robotaxis.
- Tesla beendet Cybertruck-Produktion in Texas 2027
- Schwache Verkäufe führen zum Kurswechsel bei Tesla
- Freie Texas-Kapazitäten dienen künftig dem Cybercab
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Es sollte das Auto werden, das die Pickup-Welt revolutioniert. Jetzt steht Elon Musks futuristischer Cybertruck offenbar vor dem Aus. Tesla will die Produktion des elektrischen Pickups in seiner Gigafactory in Texas Mitte 2027 auslaufen lassen. Das kündigte Musk am Freitag auf seiner Plattform X an. Die frei werdenden Kapazitäten sollen für die Produktion des autonomen Cybercab genutzt werden.
Damit zeichnet sich das Ende eines der spektakulärsten und zugleich umstrittensten Tesla-Projekte ab. Noch ist allerdings offen, ob der Cybertruck vollständig eingestellt oder künftig an einem anderen Standort gebaut wird. Texas ist bislang der einzige bekannte Produktionsstandort.
Die Verkaufszahlen erklären den überraschenden Kurswechsel. Musk hatte einst einen jährlichen Absatz von 250.000 bis 500.000 Cybertrucks in Aussicht gestellt. Davon ist Tesla meilenweit entfernt. Laut Schätzungen von Cox Automotive wurden in den USA in den ersten neun Monaten 2026 gerade einmal 11.586 Fahrzeuge verkauft. Das entspricht einem Rückgang um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Seit dem Marktstart Ende 2023 kämpft der auffällige Edelstahl-Pickup mit schwacher Nachfrage, Qualitätsproblemen und zahlreichen Rückrufen. Dazu kommen wiederholte Preisänderungen. Außerhalb der USA erschweren regulatorische Hürden den Verkauf.
Für Musk ist der Rückzug gleichzeitig eine strategische Neuausrichtung. Statt auf teure Elektro-Pickups setzt Tesla zunehmend auf selbstfahrende Fahrzeuge und künstliche Intelligenz. Das Cybercab soll zum Herzstück eines weltweiten Robotaxi-Netzwerks werden. In Austin hat Tesla bereits einen kommerziellen Fahrdienst gestartet.
Doch auch dieses Geschäft ist mit erheblichen Risiken verbunden. Technische Herausforderungen, Sicherheitsvorschriften und die Frage nach der Wirtschaftlichkeit könnten den Ausbau bremsen.
An der Börse steht damit weit mehr auf dem Spiel als das Schicksal eines einzelnen Modells. Tesla verabschiedet sich zunehmend vom klassischen Autobauer und wettet auf eine Zukunft als KI- und Robotikunternehmen. Ob das Cybercab die enttäuschten Erwartungen an den Cybertruck vergessen machen kann, muss sich allerdings erst zeigen.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 312,7EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.
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