RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal der Fluggesellschaft habe zwar die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Der Ausblick gestalte sich hinsichtlich der Nachfrage aber positiv. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr zu erreichen./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:46 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:46 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 5,204EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.