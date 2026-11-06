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    54 Tanker stecken fest – Iran droht bis Ende November finanziell auszubluten!

    Trumps Öl-Würgegriff

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    Mindestens 54 Tanker sind blockiert, die Öleinnahmen brechen ein. Trotzdem stellt Teheran neue Forderungen. Ein Energieexperte warnt, wie schnell der Konflikt erneut eskalieren könnte.

    Trumps Öl-Würgegriff - 54 Tanker stecken fest – Iran droht bis Ende November finanziell auszubluten!
    Foto: Babak Bordbar - Middle East Images

    Irans Ölexporte sind unter der US-Seeblockade nahezu zum Erliegen gekommen. Mindestens 54 beladene Tanker sitzen vor der Küste fest – und ein Energieexperte warnt vor einer dramatischen Zuspitzung noch im November. "Bis Ende November werden sie hungern, weil kein Geld mehr hereinkommt", sagte Fereidun Fesharaki, Ehrenvorsitzender der Energieberatung FGE NexantECA, laut Bloomberg. Trotzdem hält er einen baldigen Frieden mit den USA für unwahrscheinlich. Er sieht vielmehr ein hohes Risiko neuer Angriffe auf den Iran.

    Wie umfassend die Blockade wirkt, zeigen Daten der Organisation United Against Nuclear Iran (UANI): Bis zum 31. Oktober haben US-Streitkräfte demnach 144 Handelsschiffe zurückgeschickt, vier weitere gestoppt und zwei geentert. Mindestens 54 Tanker mit iranischem Rohöl, Ölprodukten oder Flüssiggas liegen weiterhin vor der Küste. Kleinere Flüssiggastanker konnten die Sperre vereinzelt passieren. Nach Fesharakis Schätzung erreichen nur noch täglich 200.000 bis 300.000 Barrel iranisches Öl über den Irak den Markt.

    Der Verlust der Öleinnahmen trifft Teheran hart. Laut Bloomberg wurde im September und Oktober nach Auswertung von Schiffsbewegungen kein iranisches Rohöl auf Tanker verladen. Doch der wirtschaftliche Druck hat bislang keine größeren Zugeständnisse bewirkt. Fesharaki zufolge sieht die iranische Führung Donald Trump nach der Niederlage seiner Republikaner bei den US-Zwischenwahlen als geschwächt und stellt Forderungen, die Washington kaum akzeptieren dürfte.

    Die Diplomatie läuft trotzdem weiter: Ein iranischer Regierungsvertreter bestätigte Reuters, dass Teheran über Katar einen Vorschlag zu seinem Atomprogramm an die USA geschickt hat. Gespräche knüpft der Iran allerdings an sieben Bedingungen. Dazu zählen das Ende der US-Seeblockade, Sanktionserleichterungen und die Freigabe eingefrorener Gelder. Auch die vollständige Öffnung der Straße von Hormus ist daran gebunden. Fesharaki hält die Lage inzwischen für schwieriger als vor der vorübergehenden Öffnung der Meerenge im Juni.

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    Für Anleger ist das ein gefährlicher Widerspruch. Neue Angriffe könnten die Ölversorgung erneut stören. Gleichzeitig drückt ein Überangebot auf die Preise. Fesharaki hält derzeit 80 bis 90 US-Dollar je Brent-Barrel für angemessen und sieht wegen steigender Überschüsse bis etwa November 2027 sogar Kurse von 65 bis 70 US-Dollar als möglich an. Die Blockade könnte Iran also wirtschaftlich weiter strangulieren, ohne einen Frieden näherzubringen – während der Ölmarkt zwischen Kriegsrisiko und Überangebot schwankt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 97,87USD auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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