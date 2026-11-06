54 Tanker stecken fest – Iran droht bis Ende November finanziell auszubluten!

Wie umfassend die Blockade wirkt, zeigen Daten der Organisation United Against Nuclear Iran (UANI): Bis zum 31. Oktober haben US-Streitkräfte demnach 144 Handelsschiffe zurückgeschickt, vier weitere gestoppt und zwei geentert. Mindestens 54 Tanker mit iranischem Rohöl, Ölprodukten oder Flüssiggas liegen weiterhin vor der Küste. Kleinere Flüssiggastanker konnten die Sperre vereinzelt passieren. Nach Fesharakis Schätzung erreichen nur noch täglich 200.000 bis 300.000 Barrel iranisches Öl über den Irak den Markt.

Irans Ölexporte sind unter der US-Seeblockade nahezu zum Erliegen gekommen. Mindestens 54 beladene Tanker sitzen vor der Küste fest – und ein Energieexperte warnt vor einer dramatischen Zuspitzung noch im November. "Bis Ende November werden sie hungern, weil kein Geld mehr hereinkommt", sagte Fereidun Fesharaki, Ehrenvorsitzender der Energieberatung FGE NexantECA, laut Bloomberg. Trotzdem hält er einen baldigen Frieden mit den USA für unwahrscheinlich. Er sieht vielmehr ein hohes Risiko neuer Angriffe auf den Iran.

Der Verlust der Öleinnahmen trifft Teheran hart. Laut Bloomberg wurde im September und Oktober nach Auswertung von Schiffsbewegungen kein iranisches Rohöl auf Tanker verladen. Doch der wirtschaftliche Druck hat bislang keine größeren Zugeständnisse bewirkt. Fesharaki zufolge sieht die iranische Führung Donald Trump nach der Niederlage seiner Republikaner bei den US-Zwischenwahlen als geschwächt und stellt Forderungen, die Washington kaum akzeptieren dürfte.

Die Diplomatie läuft trotzdem weiter: Ein iranischer Regierungsvertreter bestätigte Reuters, dass Teheran über Katar einen Vorschlag zu seinem Atomprogramm an die USA geschickt hat. Gespräche knüpft der Iran allerdings an sieben Bedingungen. Dazu zählen das Ende der US-Seeblockade, Sanktionserleichterungen und die Freigabe eingefrorener Gelder. Auch die vollständige Öffnung der Straße von Hormus ist daran gebunden. Fesharaki hält die Lage inzwischen für schwieriger als vor der vorübergehenden Öffnung der Meerenge im Juni.

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Für Anleger ist das ein gefährlicher Widerspruch. Neue Angriffe könnten die Ölversorgung erneut stören. Gleichzeitig drückt ein Überangebot auf die Preise. Fesharaki hält derzeit 80 bis 90 US-Dollar je Brent-Barrel für angemessen und sieht wegen steigender Überschüsse bis etwa November 2027 sogar Kurse von 65 bis 70 US-Dollar als möglich an. Die Blockade könnte Iran also wirtschaftlich weiter strangulieren, ohne einen Frieden näherzubringen – während der Ölmarkt zwischen Kriegsrisiko und Überangebot schwankt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 97,87USD auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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