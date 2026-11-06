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    Neues Terminal entspannt Betrieb am Frankfurter Flughafen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Seit April nutzten 4,4 Millionen Gäste Terminal 3
    • Condor zieht im April 2027 vollständig ins Terminal 3
    • Mehr Platz entlastet Betrieb, Pünktlichkeit steigt
    Neues Terminal entspannt Betrieb am Frankfurter Flughafen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das rund vier Milliarden Euro teure Terminal 3 am Frankfurter Flughafen ist seit der Eröffnung im April von rund 4,4 Millionen Passagieren genutzt worden. Damit ist der auf eine Jahreskapazität von 19 Millionen Kunden ausgelegte Komplex zwar noch lange nicht ausgelastet, aber die Betreibergesellschaft Fraport hat sich dennoch hochzufrieden mit dem Start gezeigt. "Das Terminal 3 ist ein Riesenerfolg. Die Prozesse haben sich gut eingefahren", sagte Fraports Betriebsvorstand Dietmar Focke.

    Seit der Eröffnung wurde die Abfertigung von 57 Airlines an das neue Terminal verlegt. In vier Wellen mussten die Gesellschaften von anderen Teilen des Flughafens in das Terminal im Süden umziehen, das alleine mehr Kapazität anbietet als der gesamte Hamburger Flughafen. Die nächste Herausforderung steht im April 2027 an, wenn die zweitgrößte deutsche Airline Condor ihren Betrieb vollständig in das Terminal 3 verlegt.

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    Condors Drehkreuz kommt in den Süden

    Der einstige Ferienflieger betreibt ähnlich wie die weit größere Lufthansa in Frankfurt ein Drehkreuz, füllt also Langstreckenjets mit Zubringerflügen aus ganz Europa. Dazu braucht es kurze Umsteigezeiten mit zuverlässigen Gepäck- und Passagierprozessen. "Wir kämpfen um jede Minute", sagte Focke auch über die Abfertigungsprozesse am übrigen Flughafen, der im laufenden Jahr erneut von rund 63 Millionen Passagieren genutzt werden wird.

    Der zusätzliche Platz habe den gesamten Betrieb auch im Norden spürbar entlastet, berichtete der Vorstand. Flugzeuge müssten deutlich seltener geschleppt und umgeparkt werden als zuvor. Passagier müssen nicht mehr so häufig lange Busfahrten absolvieren. Mit einer Pünktlichkeit von 73,4 Prozent im Sommer sei man deutlich über dem Niveau aus dem Vorjahr und endlich wieder in der Spitzengruppe der europäischen Drehkreuzflughäfen./ceb/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 68,05 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,54 %/+8,59 % bedeutet.





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