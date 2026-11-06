DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 450 auf 490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Händler habe größtenteils wie erwartet abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Briten hätten sich "vom Entlein zum Schwan" entwickelt. Die Ziele für das neue Geschäftsjahr dürften den Aktienkurs stützen./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,20 % und einem Kurs von 4,92EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.