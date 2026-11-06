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    Umsätze im Einzelhandel fallen stärker als erwartet

    Eurozone

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    Für Sie zusammengefasst
    • Umsätze im Euroraum fielen stärker als erwartet
    • Im Monatsvergleich sanken die Erlöse um 0,7 Prozent
    • Zum Vorjahr stiegen die Umsätze um 0,4 Prozent
    Eurozone - Umsätze im Einzelhandel fallen stärker als erwartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im September stärker gefallen als erwartet. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Im August waren die Einzelhandelsumsätze noch um revidierte 0,4 Prozent (zunächst +0,1 Prozent) gestiegen.

    Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einzelhandelsumsätze im September um 0,4 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,6 Prozent erwartet worden./jsl/stk



    Verfasst von dpa-AFX
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