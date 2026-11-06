MPCM stuft Jost Werke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Das starke dritte Quartal des Autozulieferers habe zu einer Erhöhung des Ausblicks geführt, schrieb Sebastian Ubert am Freitag. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei aber vorsichtig. Allerdings sollten die Belastungen im Schlussquartal vorübergehender Natur sein./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 59,00EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Sebastian Ubert

Analysiertes Unternehmen: Jost Werke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

