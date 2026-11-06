MPCM stuft Jost Werke auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Das starke dritte Quartal des Autozulieferers habe zu einer Erhöhung des Ausblicks geführt, schrieb Sebastian Ubert am Freitag. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei aber vorsichtig. Allerdings sollten die Belastungen im Schlussquartal vorübergehender Natur sein./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / CET
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Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 59,00EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Sebastian Ubert
Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Ubert
Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
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