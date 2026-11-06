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    MPCM stuft Stabilus auf 'Buy'

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    MPCM stuft Stabilus auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des Autozulieferers habe operativ die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Sebastian Ubert am Freitag. Die Ziele für 2030 seien unterdessen an die Realitäten des Marktes angepasst und gesenkt worden./rob/mf/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 15,76EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MPCM
    Analyst: Sebastian Ubert
    Analysiertes Unternehmen: Stabilus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 34
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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