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    Funke-Verlegerin Becker kritisiert Google wegen KI-Suche

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    Für Sie zusammengefasst
    • Becker kritisiert Googles Umgang mit Verlagen
    • KI-Antworten senken die Reichweite der Verlage
    • Länder planen Hinweise zur Sicherheit von KI-Antworten
    Funke-Verlegerin Becker kritisiert Google wegen KI-Suche
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Verlegerin der Funke Mediengruppe, Julia Becker, hat deutliche Kritik am Umgang großer Technologiekonzerne mit journalistischen Inhalten geübt. Das bisherige Geschäftsmodell zwischen Google und den Verlagen funktioniere durch den zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) nicht mehr wie zuvor, sagte Becker bei der Global Media Law Conference der Deutschen Welle (DW) in Berlin. "Also wir liefern Inhalte und Google bringt uns Leser und Leserinnen", beschrieb sie das bisherige Verhältnis. "Das Tauschgeschäft im klassischen Sinne existiert so nicht mehr."

    Hintergrund sind unter anderem KI-generierte Zusammenfassungen, die Google inzwischen bei Suchanfragen anzeigt. Nutzer erhalten dadurch Antworten direkt auf der Suchergebnisseite, ohne zwingend die ursprünglichen Nachrichtenartikel aufrufen zu müssen. Nach Beckers Angaben hat das erhebliche Folgen für die Reichweite der Verlage.

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    Becker betonte, dass sich Medienhäuser als privat finanzierte Unternehmen ihren Journalismus weiterhin leisten können müssten. Sie setzt dafür auf gemeinsame Initiativen und auf größtmögliche rechtliche Sicherheit, vor allem auf europäischer Ebene. Die Voraussetzungen hätten sich grundlegend verändert.

    Länder planen neue Vorgaben für KI-Antworten

    Auch die Medienpolitik beschäftigt sich mit den Auswirkungen von KI auf den Journalismus. Der rheinland-pfälzische Medienstaatssekretär und Koordinator der Rundfunkkommission der Länder, Thorsten Welling, stellte auf der Konferenz geplante Vorgaben für KI-Informationssysteme vor. Demnach sollen Anbieter künftig unter anderem kenntlich machen, wie sicher ihre Antworten auf Nachrichten und politische Fragen sind.

    "Wir nennen das den Wahrscheinlichkeitsindex", sagte Welling. Die Regelung ist Teil der Vorschläge für einen neuen Digitale-Medien-Staatsvertrag, zu dem derzeit eine Anhörung läuft./svv/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 231,1 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 465,22USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +27,95 %/+244,49 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Alphabets Kurs zwischen 248 und 252 Euro und ein zuletzt gemeldetes Plus von 3 %. Diskutiert werden hohe KI-Ausgaben, schwächeres Suchwachstum und die Frage, ob Wachstum bereits eingepreist ist. Chancen sehen Anleger im Cloudgeschäft; Geminis Monetarisierung bleibt offen. Ein möglicher gebremster Rechenzentrumsausbau könnte Investitionen senken und Cashflows stärken. Auch eine mögliche Beteiligung an Golden Dome wird als Wachstumschance betrachtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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