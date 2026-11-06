DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal von 1734 auf 1740 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Schnaps- und Guinness-Herstellers aus eigener Kraft habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Mit Blick auf einzelne Regionen hätten die Geschäfte in Nordamerika, im Raum Asien/Pazifik sowie in Lateinamerika und in der Karibik positiv überrascht, während Diageo in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Indien enttäuscht habe./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
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Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 21,95EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Mitch Collett
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17,4
Kursziel alt: 17,34
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mitch Collett
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
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