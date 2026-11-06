Rheinmetall weiter unter Druck nach Reaktionen auf Gewinnwarnung
AKTIE IM FOKUS
- Rheinmetall verliert seit Warnung fast ein Fünftel
- Fünf Warnungen in elf Monaten belasten Vertrauen
- Anleger warten auf neue Ziele trotz Gewinnwachstum
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall sind am Freitag weiter abgesackt auf nur noch gut 806 Euro. Damit verloren sie seit der Gewinnwarnung vom Mittwochabend inzwischen fast 20 Prozent an Wert. Im Jahresverlauf haben sich die Papiere der Düsseldorfer nahezu halbiert. Noch schlimmer sieht es aus, wenn man das vor 13 Monaten erreichte Rekordhoch als Referenz nimmt, es lag bei über 2000 Euro.
Einige Analysten ruderten nach der neuerlichen Hiobsbotschaft zur Wochenmitte nun mit ihren Kurszielen zurück. Bei den Investmentbanken Bernstein und Oddo BHF führte dies sogar dazu, dass sie ihre bisherigen Empfehlungen aufgaben. Allgemein ins Rampenlicht rückte der erlittene Vertrauensverlust. David Perry von JPMorgan hatte bereits in seiner ersten Reaktion daran erinnert, dass es insgesamt die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten gewesen sei.
Es werde Zeit brauchen, den Vertrauensverlust wieder auszumerzen, schrieb Yan Derocles von Oddo BHF. Der Kapitalmarkttag am 27. November werde wohl zunächst nur die Erwartungen kalibrieren. Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler wartet die weitere Expansion jetzt zurückhaltender ab, angesichts offensichtlicher Schwierigkeiten, potenzielle Aufträge in gesicherte Umsätze umzuschlagen.
Auch die Experten von Kepler kappten ihr Kursziel, blieben allerdings wie alle anderen Kollegen klar über dem aktuellen Xetra-Niveau. Sie rieten allerdings, in die Schwäche hinein "nachzuladen". Denn das dritte Quartal habe gezeigt, dass die Düsseldorfer weiter profitabel wachsen.
UBS-Experte Sven Weier sieht in der aktuellen Warnung eher einen konservativeren Prognoseansatz. Die Gewinnwarnung sei völlig unerwartet gekommen und die Reaktion am Markt nachvollziehbar heftig ausgefallen, schrieb er am Donnerstagabend. Der anstehende Kapitalmarkttag könnte eine Gelegenheit bieten, realistischere Ziele festzulegen. Bis dahin dürften Anleger in Wartestellung bleiben./ag/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 808,3 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.211,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +24,44 %/+99,10 % bedeutet.
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Diesen Unsinn mögen andere kommentieren! Natürlich kann der Markt immer wieder sagen, wer zahlen nur noch ein KGV von 10 (auf den Gesamtmarkt). Dann wächst aber trotzdem Rheinmetall weiter - branchenbedingt. Also Quatsch.
Das Projekt kommt halt nur später.
Die Panik der Kleinanleger erklärt m.E. den aktuellen Kursverlauf.
Alles reine Nervensache.
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