MPCM stuft DEUTZ AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge des Motorenherstellers im dritten Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Das neue Kursziel resultiere unter anderem aus der Bewertung vergleichbarer Unternehmen. Die Aktie bleibe wegen der günstigen Aussichten ein klarer Kauf./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 9,395EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Stefan Augustin

Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,00 € , was eine Steigerung von +91,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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