MPCM stuft DEUTZ AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge des Motorenherstellers im dritten Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Das neue Kursziel resultiere unter anderem aus der Bewertung vergleichbarer Unternehmen. Die Aktie bleibe wegen der günstigen Aussichten ein klarer Kauf./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 9,395EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
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