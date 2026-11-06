JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal von 46 auf 48,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Leuchten passte am Donnerstag seine Prognosen an, die am unteren Ende der diesjährigen Unternehmens-Zielspanne blieben. Seinen Fokus legt der Experte nun auf die Unterzeichnung des Vergleichsverfahrens im Glyphosat-Rechtsstreit. Von einer Aufspaltung des Konzerns geht er vorerst nicht aus./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 54,14EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 48,50
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 48,50
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