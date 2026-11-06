JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal von 46 auf 48,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Leuchten passte am Donnerstag seine Prognosen an, die am unteren Ende der diesjährigen Unternehmens-Zielspanne blieben. Seinen Fokus legt der Experte nun auf die Unterzeichnung des Vergleichsverfahrens im Glyphosat-Rechtsstreit. Von einer Aufspaltung des Konzerns geht er vorerst nicht aus./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 54,14EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 48,50

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,50 € , was einem Rückgang von -10,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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