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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

    Cashflow für Anleger

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    Mit einer Dividendenrendite von +3,39 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Cashflow für Anleger - Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Galp Energia SGPS ist ein integrierter portugiesischer Energie- und Ölkonzern (Exploration/Produktion, Raffinerie, Vertrieb, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Starke Position auf der iberischen Halbinsel, Fokus u.a. auf Offshore-Projekten (z.B. Brasilien) und Energiewende. Hauptkonkurrenten: Repsol, Eni, TotalEnergies, BP. USP: starke Upstream-Marge, wachsende Präsenz in Renewables und LNG.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit GALP Energia SGPS nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    GALP Energia SGPS gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,39 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +7,54 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,31 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in GALP Energia SGPS investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +13,49 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    GALP Energia SGPS verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +3,39 % Dividendenrendite bietet GALP Energia SGPS ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,54 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen GALP Energia SGPS für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,39 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,31.
    GALP Energia SGPS weist eine Marktkapitalisierung von 12,87 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,39 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. GALP Energia SGPS konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +7,54 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    GALP Energia SGPS Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die GALP Energia SGPS Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 9,6750. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,39 %, eine Investition von etwa 353.983 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,352130 +10,52 % +3,39 %
    2025 0,318611 +9,61 % +4,35 %
    2024 0,290676 +11,40 % +2,87 %
    2023 0,260928 +6,58 % +4,70 %
    2022 0,244813 0,00 % +5,03 %

    Warum GALP Energia SGPS für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,39 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +7,54 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 19,31
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 29.499
    3.000 88.496
    6.000 176.992
    12.000 353.983

    GALP Energia SGPS

    -0,52 %
    -6,52 %
    -11,64 %
    -2,03 %
    +127,43 %
    ISIN:US3640971053WKN:A14W18
    GALP Energia SGPS direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    GALP Energia SGPS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,52 %
    1 Monat -11,64 %
    3 Monate -2,03 %
    1 Jahr +13,49 %

    Informationen zur GALP Energia SGPS Aktie

    Es gibt 1 Mrd. GALP Energia SGPS Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,87 Mrd. € wert.

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    Ob die GALP Energia SGPS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GALP Energia SGPS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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