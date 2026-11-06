🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.11.26

    Umsatzspitzenreiter

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare
    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.11.26
    Foto: 1421248173

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 06.11.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,83 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (-0,83 %), Heidelberg Materials (-0,46 %), EURO STOXX Banks Price Index (-0,62 %), Silber (+0,13 %).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Heidelberg Materials!
    Long
    162,51€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    184,05€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 13,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Silber FG9STZ Long 4,23 105,10 Tsd.
    Allianz SE BY5KQX Long 9,24 79,70 Tsd.
    ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future BD477T Long 5,02 77,53 Tsd.
    DAX Performance PM5YRE Short 7,53 74,06 Tsd.
    Micron Technology Inc VY4FY3 Long 5,13 63,26 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Heidelberg Materials PK9T97 Long 4,41 122,79 Tsd.
    DAX Performance PU10LK Long 161,56 117,60 Tsd.
    Microsoft Corp. HS2RD4 Long 5,43 95,40 Tsd.
    NASDAQ 100 PL7062 Short -12,30 72,20 Tsd.
    DAX Performance PJ93ER Long 20,38 53,77 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    EURO STOXX Banks Price Index
    Bonus Garantie
    		PC99JN 108,64 Tsd.
    Münchener Rück AG
    Classic
    		DK1KEU 100,82 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Bonus Garantie
    		PU99DD 97,78 Tsd.
    STOXX Europe 600 Price Index (EUR)
    Bonus Garantie
    		PC9950 97,72 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Bonus Garantie
    		SH9ZTB 76,75 Tsd.
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.11.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 06.11.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     