Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.11.26
Umsatzspitzenreiter
Foto: 1421248173
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 06.11.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,83 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (-0,83 %), Heidelberg Materials (-0,46 %), EURO STOXX Banks Price Index (-0,62 %), Silber (+0,13 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|FG9STZ
|Long
|4,23
|105,10 Tsd.
|Allianz SE
|BY5KQX
|Long
|9,24
|79,70 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|BD477T
|Long
|5,02
|77,53 Tsd.
|DAX Performance
|PM5YRE
|Short
|7,53
|74,06 Tsd.
|Micron Technology Inc
|VY4FY3
|Long
|5,13
|63,26 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Heidelberg Materials
|PK9T97
|Long
|4,41
|122,79 Tsd.
|DAX Performance
|PU10LK
|Long
|161,56
|117,60 Tsd.
|Microsoft Corp.
|HS2RD4
|Long
|5,43
|95,40 Tsd.
|NASDAQ 100
|PL7062
|Short
|-12,30
|72,20 Tsd.
|DAX Performance
|PJ93ER
|Long
|20,38
|53,77 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX Banks Price Index
|
Bonus Garantie
|PC99JN
|108,64 Tsd.
|Münchener Rück AG
|
Classic
|DK1KEU
|100,82 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|PU99DD
|97,78 Tsd.
|STOXX Europe 600 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|PC9950
|97,72 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|SH9ZTB
|76,75 Tsd.
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