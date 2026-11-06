Teradyne: Kurssprung im freundlichen Branchenumfeld

Obwohl sich die Teradyne Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -38,90 % hinnehmen.

Mit Teradyne ziehen auch andere Aktien aus der Test- und Halbleiterausrüstungsbranche an: KLA Corporation gewinnt 7,35 %, Keysight Technologies legt um 1,87 % zu. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Kurssprung bei Teradyne gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Teradyne Aktie damit um -18,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -48,38 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +22,54 % gewonnen.

Während Teradyne heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,25 %.

Die Aktie von Teradyne erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 32,53 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,77 %, über 10 Jahre bei 24,63 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,35 %. Keysight Technologies notiert im Plus, mit +1,87 %.

Informationen zur Teradyne Aktie

Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

Es gibt 156 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,18 Mrd.EUR € wert.

Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,29 % 1 Monat -48,38 % 3 Monate -38,90 % 1 Jahr +25,77 %

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Stand: 06.11.2026, 12:00 Uhr

Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.