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    Bombendrohungen hatten keinen Einfluss auf Verspätungen

    Luftverkehr

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    Für Sie zusammengefasst
    • Drohungen hatten keinen Einfluss auf Verspätungen
    • Am Donnerstag waren 14 Flüge von Drohungen betroffen
    • Umgeleitete Flüge: kein Hinweis auf Sprengsätze
    Luftverkehr - Bombendrohungen hatten keinen Einfluss auf Verspätungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bombendrohungen gegen zahlreiche Flüge in Europa haben bislang keinen Einfluss auf die Verspätungen im europäischen Luftverkehrsnetz gehabt. Das teilte die Luftsicherheitsorganisation Eurocontrol auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

    Laut Eurocontrol waren für Donnerstag Drohungen gegen 14 Flüge bekannt, am Dienstag gegen 7. Die betroffenen Flüge machten am Donnerstag demnach rund 0,05 Prozent aus, bei europaweit 28.488 Flügen. Am Dienstag waren es bei 26.278 Flügen rund 0,03 Prozent, so Eurocontrol.

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    Mehrere Maschinen umgeleitet

    Dennoch hatten die Drohungen bei einzelnen Flügen für Störungen gesorgt. Am Donnerstag wurden mehrere Maschinen umgeleitet und nach der Landung von Spezialisten durchsucht. Unter anderem waren Flüge nach Rom, Warschau, Prag und Bukarest betroffen. Hinweise auf tatsächliche Sprengsätze wurden bislang nicht gefunden.

    Bereits am Dienstag hatte es ähnliche Vorfälle gegeben. Wegen einer Bombendrohung musste der Flughafen Warschau-Modlin zeitweise schließen. Auch am Freitag wurden weitere Drohungen gegen Flüge bekannt. Ob die Drohungen miteinander zusammenhängen und wer dahintersteckt, ist bislang unklar./bro/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 67,80 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,80 %/+8,25 % bedeutet.





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