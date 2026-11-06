DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever nach einer Investorenveranstaltung von 5150 auf 5300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Event wurde der tiefgreifende Wandel, den der Konsumgüterkonzern durchlaufen habe, hervorgehoben, schrieb Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Wichtiger sei jedoch, dass vielfältige Wachstumshebel für die Zukunft präsentiert worden seien./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 58,69EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 51,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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