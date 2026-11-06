DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SGL Carbon auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon nach der Veröffentlichung von Eckdaten von 4,15 auf 4,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Carbon-Werkstoffspezialist habe seine Umstrukturierung schneller und kostengünstiger als geplant abgeschlossen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Er rechnet jedoch mit einer geringeren Marge im kommenden Jahr, da sich die im Geschäftsjahr 2026 erzielten Erlöse aus Entschädigungszahlungen im Halbleiterbereich voraussichtlich nicht wiederholen werden./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 4,97EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,60

Kursziel alt: 4,15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

