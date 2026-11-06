MPCM stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Bechtle nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe im dritten Quartal durch die Bank Wachstum verzeichnet, schrieb Yannik Siering am Donnerstag. Die Hürden für das vierte Quartal lägen tief und die Chancen für erhöhte Schätzungen stünden damit gut./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:40 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 33,90EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Yannik Siering

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

