AV-Comparatives zeigt, welche Sicherheitsprodukte schützen

INNSBRUCK, Österreich, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Rechtzeitig vor dem Black Friday am 27. November und dem Weihnachtsgeschäft hat AV-Comparatives seinen Fake-Shop Detection Test 2026 veröffentlicht. Sieben Sicherheitsprodukte für Privatanwender wurden dafür zertifiziert, zuverlässig vor betrügerischen Onlineshops zu warnen. Die vollständigen Ergebnisse stehen unter https://av-comparatives.org/fake-shops-detection-test-2026/ bereit.

Das Wichtigste in Kürze:

Zwei Drittel der Verbraucher in Deutschland, die den Black Friday kennen, sehen laut einer aktuellen Studie Sicherheits- oder Betrugsrisiken.

AV-Comparatives hat Sicherheitsprodukte mit 500 aktiven Fake-Shop-Adressen und 100 seriösen Shopping-Websites geprüft.

Sieben Produkte erhielten die Fake-Shop Detection Certification 2026.

Wie groß ist das Problem?

Laut der repräsentativen GfK-Studie „Mastercard Payment Pulse" sehen 66 Prozent der Befragten in Deutschland, denen der Black Friday bekannt ist, Sicherheits- oder Betrugsrisiken. Betrügerische Onlineshops werden mit 30 Prozent am häufigsten als Gefahr genannt, 21 Prozent befürchten ausbleibende Lieferungen. 40 Prozent der Befragten berichten von Erfahrungen mit cyberkriminellem Zahlungsbetrug, Fake-Shops gehören dabei zu den am häufigsten genannten Betrugsformen.

Warum reicht Vorsicht allein nicht aus?

Fake-Shops wirken zunehmend professionell, und klassische Warnsignale wie Rechtschreibfehler oder schlechtes Design verlieren an Aussagekraft. Viele Shops sind zudem nur kurz online: Laut einem aktuellen Bericht des US-Unternehmens Savi Security verschwinden 85 Prozent der gemeldeten Fake-Shops innerhalb von zwei Wochen wieder. Sicherheitssoftware, die Websites beim Aufruf analysiert, kann diese Lücke schließen.

„Fake-Shops sind inzwischen so überzeugend, dass selbst erfahrene Online-Shopper darauf hereinfallen können, vor allem wenn Black Friday, Black Week und die Weihnachtszeit alle in Schnäppchenlaune versetzen. Sicherheitssoftware, die warnt, bevor Zahlungsdaten eingegeben werden, bietet eine wertvolle zusätzliche Schutzebene", sagt Thomas Uhlemann, Cybersecurity Evangelist bei AV-Comparatives.

Wie hat AV-Comparatives getestet?

Vom 1. bis 7. Oktober 2026 prüfte AV-Comparatives die Produkte mit 500 Fake-Shop-Adressen, die zufällig aus einem größeren Pool zum Testzeitpunkt aktiver Seiten ausgewählt wurden. Ein Fehlalarmtest mit 100 beliebten seriösen Shopping-Websites ergänzte die Prüfung. Für die Zertifizierung musste ein Produkt mindestens 80 Prozent der Fake-Shops erkennen, ohne einen einzigen Fehlalarm auszulösen.

Welche Produkte wurden zertifiziert?

Avast Premium Security, Bitdefender Total Security, F-Secure Internet Security, Kaspersky Premium, NordVPN Next-gen antivirus, Norton 360 Deluxe und Norton VPN Ultimate.

Was können Verbraucher zusätzlich tun?

Webadressen genau auf Tippfehler prüfen, bei extremen Rabatten misstrauisch sein und Zahlungsarten mit Käuferschutz wählen. Laut Mastercard-Studie gelten bekannte Händler und Käuferschutz ohnehin als die wichtigsten Vertrauensmerkmale.

Alle Ergebnisse, die Produktberichte und weitere Tipps unter https://av-comparatives.org/fake-shops-detection-test-2026/

Über AV-Comparatives

AV-Comparatives ist eine führende unabhängige Testorganisation für Cybersicherheit und bewertet Sicherheitslösungen, die sich weit über klassische Antivirensoftware hinaus entwickelt haben. Die systematischen Tests umfassen modernen Endpoint-Schutz, Bedrohungserkennung und mobile Sicherheit auf PC, Mac, Android und IoT-Geräten. Mit einer der relevantesten und anspruchsvollsten Bedrohungssammlungen weltweit schafft AV-Comparatives realitätsnahe Testumgebungen für umfassende Bewertungen. Die Testergebnisse sind weltweit frei zugänglich, und eine Zertifizierung durch AV-Comparatives gilt international als anerkanntes Gütesiegel für nachgewiesene Cybersicherheitsleistung.

www.av-comparatives.org

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