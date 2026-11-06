RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma nach Zahlen zum dritten Quartal von 23 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelhersteller mache auf seinem Weg der Neuausrichtung kleine Schritte in die richtige Richtung, schrieb Piral Dadhania in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das sei ermutigend. Der Großaktionär Anta gebe der Aktie Rückendeckung, doch der Markt warte weiter auf ein detaillierteres Strategie-Update./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:21 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 26,37EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.





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