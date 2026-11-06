RBC stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike vor dem Kapitalmarkttag von 40 auf 39 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania verspricht sich vom Sportartikelhersteller eine weitergehende Formulierung der Strategie, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb. Der Experte sieht darin eher nicht automatisch einen Kurstreiber, denn Finanzziele sollten ihrer Einschätzung nach im Konsensrahmen liegen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:20 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 34,54EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



