Saab räumt ab! Nächster Rüstungsdeal lässt Auftragsbücher explodieren

Der schwedische Rüstungskonzern Saab baut seine Position im europäischen Marinegeschäft weiter aus. Das Unternehmen hat vom französischen Schiffbauer Naval Group einen Auftrag über rund zwei Milliarden schwedische Kronen (181, 5 Millionen Euro) erhalten. Saab soll vier neue Fregatten der schwedischen Marine mit modernen Waffensystemen und Sensoren ausstatten. Die Lieferungen sind zwischen 2027 und 2034 vorgesehen.

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Der Vertrag umfasst unter anderem Feuerleitsysteme, RBS15-Schiffsabwehrraketen, leichte Torpedos sowie ferngesteuerte Waffenstationen und Überwachungsradare. Damit sollen die Kriegsschiffe Bedrohungen aus der Luft, auf See und unter Wasser erkennen und bekämpfen können. Hinter dem Auftrag steckt ein wesentlich größeres Rüstungsprogramm. Schweden hatte Ende August vier FDI-Fregatten im Gesamtwert von rund 4,3 Milliarden Euro bei der französischen Naval Group bestellt. Die ersten Schiffe sollen 2030 ausgeliefert werden. Das Programm soll die Luftverteidigungsfähigkeiten der schwedischen Marine verdreifachen und zugleich die NATO im Ostseeraum stärken.

Für Saab ist es bereits der zweite bedeutende Marineauftrag innerhalb weniger Monate. Im Juli sicherte sich der Konzern einen Vertrag über 8,7 Milliarden Kronen zur Ausrüstung von vier neuen deutschen Fregatten. Zusammen erreichen die beiden Aufträge einen Wert von 10,7 Milliarden Kronen.

Die Auftragsflut spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen wider. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um knapp 30 Prozent auf 20,6 Milliarden Kronen. Der operative Gewinn legte um 42 Prozent auf rund 1,95 Milliarden Kronen zu. Der Auftragsbestand erreichte Ende September rund 364 Milliarden Kronen. Trotz des neuen Vertrags gab die Saab-Aktie am Freitagvormittag an der Stockholmer Börse zeitweise um rund zwei Prozent nach. Der Auftrag stärkt zwar das langfristige Geschäft, verteilt sich jedoch über mehrere Jahre. Für Anleger bleibt entscheidend, wie profitabel Saab die wachsenden Bestellungen abarbeitet und seine Produktionskapazitäten ausbaut.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 54,42EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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