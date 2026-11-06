UBS stuft Hellofresh auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 3,60 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die zentrale Frage, wann es zu einer Umsatzstabilisierung komme, sei weiterhin nicht beantwortet worden, kritisierte Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend nach der Telefonkonferenz des Kochboxenkonzerns zu den Zahlen für das dritte Quartal./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,49 % und einem Kurs von 3,18EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,30

Kursziel alt: 3,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,30 € , was eine Steigerung von +5,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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