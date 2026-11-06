DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Renk auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebehersteller habe operativ solide abgeschnitten und insgesamt die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der freie Barmittelzufluss enttäuscht./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 34,66EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte