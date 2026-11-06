"Blauer Tsunami" trifft deutsche KI-Werte: Dax rutscht ab, Infineon fängt sich

Am Nachmittag drehte die Stimmung. Die Wall Street geriet in Panik. Der Nasdaq 100 gab 6,4 Prozent nach, so viel wie seit dem Corona-Crash 2020 nicht mehr. Der Halbleiterindex SOX brach sogar um 12 Prozent ein.

Der Rekordjubel im Dax hat nur kurz gehalten. Am Freitag rutschte der Leitindex um rund 2 Prozent oder knapp 600 Zähler auf 25.717 Punkte ab. Erst am Donnerstagmittag hatte er mit 26.685 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt. Rückenwind kam da noch vom Wahlausgang in den USA, von Hoffnungen auf Diplomatie im Irankrieg, sinkenden Energiepreisen und Renditen sowie guten Bilanzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hintergrund ist der klare Sieg der Demokraten bei den Midterms, den die Analysten von Bernstein in Anspielung auf die Parteifarbe einen „blauen Tsunami“ nannten. Anleger fürchten, dass die neuen Mehrheiten in Senat und Kongress den Bau von KI-Rechenzentren bremsen. Das nährt die Zweifel, ob sich die riesigen Investitionen schnell genug rechnen. Am härtesten trifft es die Ausrüster, weniger die Betreiber der Infrastruktur.

Bei den heimischen Chipwerten setzt nun eine Gegenbewegung ein. Infineon, am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit April gefallen, legt am Vormittag 3,1 Prozent zu. Auch Siltronic und Suss Microtec aus dem MDax erholen sich, nachdem sie tags zuvor zwischen 8 und 14 Prozent verloren hatten.

Abseits der Chipbranche liefern Quartalszahlen frische Impulse. Einen Gegenakzent zur gedrückten Tech-Stimmung setzt Bechtle. Der IT-Dienstleister steigerte sein Geschäftsvolumen im dritten Quartal vorläufig um 19 Prozent auf rund 2,44 Milliarden Euro, das Vorsteuerergebnis wuchs um 14 Prozent auf 92 Millionen Euro.

Bei Daimler Truck kletterte der Umsatz zwar um 19 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis sprang vor allem dank des Nordamerikageschäfts um 73 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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Julian Schick

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