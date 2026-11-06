JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das erste Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Das Management habe bestätigt, dass die Resultate die Erwartungen erfüllt hätten und der Spirituosenkonzern sich bei der Trendwende in die richtige Richtung bewege, schrieb Celine Pannuti am Freitag. Das Geschäft in den USA bleibe die größte Herausforderung angesichts des trägen Marktumfeldes. Der Fokus in den USA bleibe auf einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gerichtet./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 21,98EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
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