JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das erste Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Das Management habe bestätigt, dass die Resultate die Erwartungen erfüllt hätten und der Spirituosenkonzern sich bei der Trendwende in die richtige Richtung bewege, schrieb Celine Pannuti am Freitag. Das Geschäft in den USA bleibe die größte Herausforderung angesichts des trägen Marktumfeldes. Der Fokus in den USA bleibe auf einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gerichtet./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 21,98EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 21,59 € , was einem Rückgang von -1,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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