UBS stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Stahlkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen um drei Prozent übertroffen, schrieb Andrew Jones am Donnerstag. Dies sei angetrieben worden durch das Brasilien-Geschäft und Gemeinschaftsunternehmen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 55,12EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Jones

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,00 € , was eine Steigerung von +30,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer