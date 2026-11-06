UBS stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Stahlkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen um drei Prozent übertroffen, schrieb Andrew Jones am Donnerstag. Dies sei angetrieben worden durch das Brasilien-Geschäft und Gemeinschaftsunternehmen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 55,12EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andrew Jones
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 71
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Jones
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 71
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