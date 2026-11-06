JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für den Oktober mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Mit 74 Stück seien 3 Maschinen weniger an die Kunden gegangen als von ihr erwartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im November/Dezember müssten die Flugzeugauslieferungen nun um ein Fünftel steigen, damit das Unternehmensziel für 2026 erreicht werde. Dabei dürfte dann der Lagerbestand helfen, der höher sei als üblich./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 196,1EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
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