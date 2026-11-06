DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe positiv überrascht, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sei in der aktuellen Berichtssaison der europäischen Branche selten. Die negative Marktreaktion auf die Resultate sei wohl darauf zurückzuführen, dass die Anleger durch die Ankündigung eines erheblichen Gegenwinds für 2027 wegen Kostenanstiegen im Speicher- und Halbleiterbereich sowie in anderen Sektoren verunsichert worden seien./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 31,50EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.