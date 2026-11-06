UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen.Analyst Will Hardcastle blieb am Donnerstag vor der im nächsten Monat anstehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2027 und der Erneuerungsrunde im Januar bei seiner Verkaufsempfehlung./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 166,6EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.