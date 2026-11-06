UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen.
Analyst Will Hardcastle blieb am Donnerstag vor der im nächsten Monat anstehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2027 und der Erneuerungsrunde im Januar bei seiner Verkaufsempfehlung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analyst Will Hardcastle blieb am Donnerstag vor der im nächsten Monat anstehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2027 und der Erneuerungsrunde im Januar bei seiner Verkaufsempfehlung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 166,6EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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