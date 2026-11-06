CoreWeave Registered (A) springt um 8,71 % nach oben

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für CoreWeave Registered (A)-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -46,10 % hinnehmen mussten.

Auf Monatssicht steht für CoreWeave Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs ein Verlust von 46,61 % zu Buche. Auch die Wochenbilanz bleibt mit einem Minus von 20,01 % deutlich negativ. Ein konkreter Auslöser für den aktuellen Anstieg ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -20,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CoreWeave Registered (A) auf -33,28 %.

Er sollte einer der größten Börsengänge aller Zeiten werden. Doch nach dem Ausverkauf bei Technologieaktien zögern Großinvestoren bei Anthropic. Es geht um Hunderte Milliarden und um eine Frage der Zeit.

Die Wall Street erlebt den heftigsten Tech-Tag seit Jahren, in Asien greift die Börse zur Notbremse. Doch ein Index hält erstaunlich gut dagegen. Und heute Nachmittag wartet die Zahl, die alles drehen kann.

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,13 Mrd. € wert.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -20,01 % 1 Monat -46,61 % 3 Monate -46,10 % 1 Jahr -58,78 %

Lohnt sich ein Investment in die CoreWeave Registered (A) Aktie?

Stand: 06.11.2026, 12:42 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der CoreWeave Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CoreWeave Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.