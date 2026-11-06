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    CoreWeave Registered (A) springt um 8,71 % nach oben

    Kurssprung

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    CoreWeave Registered (A) gewinnt 8,71 % und erreicht einen Kurs von 42,32 Euro.

    Kurssprung - CoreWeave Registered (A) springt um 8,71 % nach oben
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Auf Monatssicht steht für CoreWeave Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs ein Verlust von 46,61 % zu Buche. Auch die Wochenbilanz bleibt mit einem Minus von 20,01 % deutlich negativ. Ein konkreter Auslöser für den aktuellen Anstieg ist nicht erkennbar.

    CoreWeave Registered (A) Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 06.11.2026

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für CoreWeave Registered (A)-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -46,10 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -20,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CoreWeave Registered (A) auf -33,28 %.

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    Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

    Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,13 Mrd. € wert.

    CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,01 %
    1 Monat -46,61 %
    3 Monate -46,10 %
    1 Jahr -58,78 %
    Stand: 06.11.2026, 12:42 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die CoreWeave Registered (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der CoreWeave Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CoreWeave Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    CoreWeave Registered (A)

    +8,49 %
    -20,01 %
    -46,61 %
    -46,10 %
    -58,78 %
    -44,43 %
    ISIN:US21873S1087WKN:A413X6
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