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    Nach Kursverlusten: Dell Technologies Registered (C) zieht kräftig an

    Auf Höhenflug

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    Dell Technologies Registered (C) springt um 9,52 % auf 308,40 Euro nach oben.

    Auf Höhenflug - Nach Kursverlusten: Dell Technologies Registered (C) zieht kräftig an
    Foto: mrinal - stock.adobe.com

    Nach deutlichen Verlusten auf Wochen- und Monatssicht erholt sich die Dell-Aktie kräftig, bleibt über einen Monat aber mit 38,58 % im Minus. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Das Branchenbild ist uneinheitlich: Hewlett Packard Enterprise klettert ebenfalls deutlich um 7,62 %, während IBM und HP nachgeben.

    Wie hat sich die Dell Technologies Registered (C)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Dell Technologies Registered (C)-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -24,56 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -23,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dell Technologies Registered (C) auf +182,59 %.

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    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,33 Mrd. € wert.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,16 %
    1 Monat -38,58 %
    3 Monate -24,56 %
    1 Jahr +129,55 %
    Stand: 06.11.2026, 12:43 Uhr

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,10 %. IBM notiert im Minus, mit -1,38 %. NetApp notiert im Plus, mit +2,28 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +7,62 % zu HP notiert im Minus, mit -0,99 %.

    Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 70,17 %. Über 5 Jahre lag sie bei 46,64 %.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Dell Technologies Registered (C)

    +9,71 %
    -23,16 %
    -38,58 %
    -24,56 %
    +129,55 %
    +369,47 %
    +526,28 %
    +2.515,78 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
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