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    Neues 52-Wochen-Hoch: Airbnb Registered (A) schießt nach oben

    Kurssprung

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    Airbnb Registered (A) springt um 13,52 % nach oben, ohne dass ein konkreter Auslöser erkennbar ist.

    Kurssprung - Neues 52-Wochen-Hoch: Airbnb Registered (A) schießt nach oben
    Foto: rarrarorro - stock.adobe.com

    Ein neues 52-Wochen-Hoch prägt den Handel bei Airbnb Registered (A). Der Kurs erreicht 171,76 Euro, begleitet von regem Handel: Der Umsatz beträgt bereits das 5,6-Fache des gesamten Vortags.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Airbnb Registered (A) Aktie am 06.11.2026

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Airbnb Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +28,60 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbnb Registered (A) Aktie damit um +14,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Airbnb Registered (A) +47,25 % gewonnen.

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    Airbnb Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,18 %
    1 Monat +16,24 %
    3 Monate +28,60 %
    1 Jahr +61,57 %
    Stand: 06.11.2026, 12:43 Uhr

    Informationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

    Airbnb revolutioniert den Reisemarkt durch die Vermittlung von einzigartigen Unterkünften und Erlebnissen, wobei es sich durch seine starke Community und Vielfalt von der Konkurrenz abhebt.

    Es gibt 420 Mio. Airbnb Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,72 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Airbnb Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,75 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Airbnb Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Airbnb Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Airbnb Registered (A)

    +13,52 %
    +14,18 %
    +16,24 %
    +28,60 %
    +61,57 %
    +50,70 %
    -0,85 %
    +44,99 %
    ISIN:US0090661010WKN:A2QG35
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