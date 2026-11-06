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    Monster Beverage verliert trotz starkem Wachstum nach Kostenwarnung

    Unter Druck

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    Monster Beverage verliert heute 4,92 % und damit deutlich mehr als die ebenfalls schwächeren Getränkeaktien PepsiCo, Coca-Cola und Keurig Dr Pepper.

    Unter Druck - Monster Beverage verliert trotz starkem Wachstum nach Kostenwarnung
    Foto: robcartorres - stock.adobe.com

    Eine schwache Kennzahl und eine Kostenwarnung überschatten bei Monster Beverage das stärker als erwartete Wachstum, insbesondere im Ausland. Die hohe Nachfrage nach Energydrinks stützt den Aktienkurs nicht. Bereits nachbörslich fällt der Titel um bis zu acht Prozent.

    Monster Beverage Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 06.11.2026

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Monster Beverage Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,32 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Monster Beverage Aktie damit um -3,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,50 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Monster Beverage einen Anstieg von +24,58 %.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,30 %. PepsiCo notiert im Minus, mit -1,81 %. Keurig Dr Pepper notiert im Minus, mit -1,20 %.

    Die Aktie von Monster Beverage erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei 16,88 %, über 10 Jahre bei 15,47 %.

    Monster-Aktie gibt trotz Mega-Wachstum nach


    Monster wächst schneller als erwartet, insbesondere im Ausland. Doch die Aktie fällt nachbörslich um bis zu acht Prozent. Eine schwache Kennzahl und eine Kostenwarnung überschatten die starke Nachfrage nach Energydrinks.

    Informationen zur Monster Beverage Aktie

    Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

    Es gibt 2 Mrd. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,45 Mrd. € wert.

    Monster Beverage Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,02 %
    1 Monat +4,50 %
    3 Monate -0,32 %
    1 Jahr +39,21 %
    Stand: 06.11.2026, 12:43 Uhr

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Monster Beverage Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Monster Beverage Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Monster Beverage

    -5,73 %
    -4,16 %
    +3,28 %
    -1,49 %
    +37,57 %
    +54,66 %
    +102,26 %
    +294,01 %
    +1.186,72 %
    ISIN:US61174X1090WKN:A14U5Z
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