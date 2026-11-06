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    NVIDIA steigt mit den Chipwerten

    Im Blickpunkt

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    NVIDIA legt heute um 5,16 % zu, bleibt auf Monatssicht aber mit 20,51 % im Minus.

    Im Blickpunkt - NVIDIA steigt mit den Chipwerten
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Die Chipwerte gewinnen auf breiter Front: Advanced Micro Devices führt mit einem Plus von 6,88 % vor Intel und Broadcom. NVIDIA beteiligt sich an der Branchenbewegung und steigt auf 170,72 Euro. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar.

    NVIDIA Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 06.11.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die NVIDIA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,76 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -9,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +6,04 %.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,88 %. Intel notiert im Plus, mit +6,78 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +4,19 %. Broadcom legt um +5,57 % zu

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,13 %
    1 Monat -20,51 %
    3 Monate -10,76 %
    1 Jahr -0,38 %
    Stand: 06.11.2026, 12:44 Uhr

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    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 56,17 %. Über 5 Jahre lag sie bei 44,33 %, über 10 Jahre bei 58,55 %.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,10 Bil. € wert.

    NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    NVIDIA

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    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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