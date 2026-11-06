UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 1850 auf 1950 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla sieht im Bericht zum ersten Geschäftsquartal mehr Positives als Negatives, wie er am Donnerstag schrieb. Der Spirituosenkonzern liege zunächst einmal über dem Soll, was die Erreichung der Jahresziele betrifft. Das höhere Kursziel begründete er mit der gestiegenen Bewertung vergleichbarer Unternehmen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 23:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 21,98EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,5

Kursziel alt: 18,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

