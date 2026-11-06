DZ BANK stuft Engie auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Engie von 32 auf 27,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe den Ausblick erhöht, schrieb Werner Eisenmann am Freitag. Der Kursru?ckgang wegen der Frankreich-Risiken sei zu ausgeprägt, doch die Unsicherheit u?ber die Übertragung von Atomkraftwerks-Aktivitäten an den belgischen Staat hätten sich deutlich erhöht./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 23,94EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: Engie

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,21 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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