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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

    Einkommen mit Aktien

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    Eine Rendite von +3,73 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Einkommen mit Aktien - Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
    Foto: adobe.stock.com

    SIA Engineering Company ist ein führender MRO-Dienstleister (Wartung, Reparatur, Überholung) für Flugzeuge, Triebwerke und Komponenten, eng verbunden mit Singapore Airlines. Kernleistungen: Line- und Base-Maintenance, Engineering-Services, Flottenmanagement. Starke Position im asiatisch-pazifischen Luftfahrt-Hub. Wichtige Wettbewerber: ST Engineering, Lufthansa Technik, HAECO. Vorteile: Standort Singapur, SIA-Netzwerk, hohe Qualitäts- und Sicherheitsreputation.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit SIA Engineering Company nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    SIA Engineering Company gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,73 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,05 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,13 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in SIA Engineering Company investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +35,66 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    SIA Engineering Company verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +3,73 % Dividendenrendite bietet SIA Engineering Company ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,05 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen SIA Engineering Company für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,73 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,13.
    SIA Engineering Company weist eine Marktkapitalisierung von 2,22 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,73 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. SIA Engineering Company konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +10,05 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    SIA Engineering Company Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,73 % verliert die SIA Engineering Company Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,73 %, eine Investition von etwa 80.429 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 0,110000 +15,79 % +3,73 %
    2026 0,095000 +18,75 % +2,79 %
    2025 0,080000 +6,67 % +3,32 %
    2024 0,075000 0,00 % +3,08 %

    Warum SIA Engineering Company für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,73 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +10,05 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 19,13
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 26.810
    3.000 80.429
    6.000 160.858
    12.000 321.716

    SIA Engineering Company

    -6,73 %
    -4,90 %
    -11,01 %
    -8,49 %
    -16,38 %
    +19,02 %
    +35,66 %
    -20,39 %
    ISIN:SG1I53882771WKN:938153
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    SIA Engineering Company Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,90 %
    1 Monat -11,01 %
    3 Monate -8,49 %
    1 Jahr -16,38 %

    Informationen zur SIA Engineering Company Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SIA Engineering Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,22 Mrd. € wert.

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    Ob die SIA Engineering Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SIA Engineering Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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