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    Nvidia wiederholt Ciscos fatalen Fehler von vor 26 Jahren

    Dotcom-Déjà-vu

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    Der KI-Boom könnte Nvidia zum Verhängnis werden. Starinvestor George Noble zieht alarmierende Parallelen zum Dotcom-Crash.

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    Dotcom-Déjà-vu - Nvidia wiederholt Ciscos fatalen Fehler von vor 26 Jahren
    Foto: Dall-E

    Der erfahrene US-Investor George Noble hat eine Warnung vor einem möglichen Zusammenbruch des KI-Booms ausgesprochen. In einem Beitrag auf der Plattform X verglich er Nvidia mit dem Netzwerkausrüster Cisco, dessen Aktie nach dem Platzen der Dotcom-Blase nahezu 90 Prozent ihres Wertes verlor.

    Nach Ansicht von Nobel wiederholt Nvidia derzeit einen entscheidenden Fehler, der Cisco vor mehr als zwei Jahrzehnten zum Verhängnis wurde.

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    Nvidia könnte Ciscos Schicksal wiederholen

    Nvidia macht inzwischen rund acht Prozent des gesamten S&P 500 aus und besitzt damit nach seinen Angaben ein doppelt so hohes Indexgewicht wie Cisco auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase im Jahr 2000.

    Damals gehörte Cisco zu den größten Profiteuren des Internetbooms. Telekommunikationsunternehmen investierten Milliarden in Netzwerkinfrastruktur und trieben damit Umsatz und Aktienkurs des Konzerns in die Höhe.

    Doch hinter dem Wachstum verbarg sich ein gefährliches Geschäftsmodell. Cisco finanzierte teilweise selbst jene Telekommunikationsunternehmen, die seine Netzwerkausrüstung kauften. Als zahlreiche dieser Kunden nach dem Platzen der Internetblase zahlungsunfähig wurden, brach die Nachfrage ein.

    Noble sieht Nvidia heute in einer vergleichbaren Situation.

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    Nvidia finanziert seine eigenen Kunden

    Der Chiphersteller verkauft nicht nur milliardenschwere KI-Hardware, sondern unterstützt gleichzeitig Unternehmen, die diese Technologie erwerben.

    Nvidia beteiligt sich an KI-Start-ups und übernimmt finanzielle Garantien für Rechenzentrumsprojekte seiner Geschäftspartner.

    Laut eigenen Unternehmensangaben beliefen sich die Verpflichtungen aus Vereinbarungen mit KI-Cloud-Anbietern Ende Juli auf 36 Milliarden US-Dollar. Hinzu kamen Garantien für bestimmte Rechenzentrumsverpflichtungen mit einem maximalen Risiko von 3,5 Milliarden US-Dollar.

    Im August vereinbarte Nvidia darüber hinaus bedingte Garantien für ein Rechenzentrumsprojekt im Zusammenhang mit OpenAI, deren Obergrenze bei 105 Milliarden US-Dollar liegt.

    Für Noble entsteht dadurch ein gefährlicher Kreislauf. Nvidia unterstützt seine Kunden finanziell, diese investieren in Nvidia-Chips und treiben damit wiederum die Umsätze des Halbleiterkonzerns in die Höhe.

    Solange die Nachfrage nach KI-Rechenleistung wächst, könnte das Modell funktionieren. Sollten jedoch Investitionen ausbleiben oder Kunden ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen können, drohen Nvidia neben sinkenden Hardwareverkäufen zusätzliche finanzielle Belastungen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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