Nvidia wiederholt Ciscos fatalen Fehler von vor 26 Jahren

Nach Ansicht von Nobel wiederholt Nvidia derzeit einen entscheidenden Fehler, der Cisco vor mehr als zwei Jahrzehnten zum Verhängnis wurde.

Der erfahrene US-Investor George Noble hat eine Warnung vor einem möglichen Zusammenbruch des KI-Booms ausgesprochen. In einem Beitrag auf der Plattform X verglich er Nvidia mit dem Netzwerkausrüster Cisco , dessen Aktie nach dem Platzen der Dotcom-Blase nahezu 90 Prozent ihres Wertes verlor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nvidia könnte Ciscos Schicksal wiederholen

Nvidia macht inzwischen rund acht Prozent des gesamten S&P 500 aus und besitzt damit nach seinen Angaben ein doppelt so hohes Indexgewicht wie Cisco auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase im Jahr 2000.

Damals gehörte Cisco zu den größten Profiteuren des Internetbooms. Telekommunikationsunternehmen investierten Milliarden in Netzwerkinfrastruktur und trieben damit Umsatz und Aktienkurs des Konzerns in die Höhe.

Doch hinter dem Wachstum verbarg sich ein gefährliches Geschäftsmodell. Cisco finanzierte teilweise selbst jene Telekommunikationsunternehmen, die seine Netzwerkausrüstung kauften. Als zahlreiche dieser Kunden nach dem Platzen der Internetblase zahlungsunfähig wurden, brach die Nachfrage ein.

Noble sieht Nvidia heute in einer vergleichbaren Situation.

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Nvidia finanziert seine eigenen Kunden

Der Chiphersteller verkauft nicht nur milliardenschwere KI-Hardware, sondern unterstützt gleichzeitig Unternehmen, die diese Technologie erwerben.

Nvidia beteiligt sich an KI-Start-ups und übernimmt finanzielle Garantien für Rechenzentrumsprojekte seiner Geschäftspartner.

Laut eigenen Unternehmensangaben beliefen sich die Verpflichtungen aus Vereinbarungen mit KI-Cloud-Anbietern Ende Juli auf 36 Milliarden US-Dollar. Hinzu kamen Garantien für bestimmte Rechenzentrumsverpflichtungen mit einem maximalen Risiko von 3,5 Milliarden US-Dollar.

Im August vereinbarte Nvidia darüber hinaus bedingte Garantien für ein Rechenzentrumsprojekt im Zusammenhang mit OpenAI, deren Obergrenze bei 105 Milliarden US-Dollar liegt.

Für Noble entsteht dadurch ein gefährlicher Kreislauf. Nvidia unterstützt seine Kunden finanziell, diese investieren in Nvidia-Chips und treiben damit wiederum die Umsätze des Halbleiterkonzerns in die Höhe.

Solange die Nachfrage nach KI-Rechenleistung wächst, könnte das Modell funktionieren. Sollten jedoch Investitionen ausbleiben oder Kunden ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen können, drohen Nvidia neben sinkenden Hardwareverkäufen zusätzliche finanzielle Belastungen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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