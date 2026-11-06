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    UBS stuft BP auf 'Buy'

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    UBS stuft BP auf 'Buy'
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    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 725 Pence auf "Buy" belassen. Selbst nach dem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise in der laufenden Woche seien die kurzfristigen Risiken für die Konsensschätzungen ausgewogen, schrieb Analyst Henri Patricot am Donnerstag. Er sieht selbst etwas Luft nach oben für seine eigenen Schätzungen. Er favorisiert weiterhin Unternehmen mit einem attraktiven Portfolio im Bereich der Erkundung und Förderung von Öl und Gas. Dazu zählt er in Europa Total, Eni und BP und in den USA ExxonMobil und Chevron./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 10:41 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 10:41 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 6,659EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Henri Patricot
    Analysiertes Unternehmen: BP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 7,25
    Kursziel alt: 7,25
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,25£, was eine Steigerung von +31,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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